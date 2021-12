Hawkeye, quanto durerà il finale di stagione della serie Marvel?

Il viaggio in compagnia di Kate Bishop e Clin Barton sta per terminare... per ora. Ci avviciniamo infatti sempre più al finale di stagione di Hawkeye, che arriverà su Disney+ domani 22 Dicembre. Da quel che sappiamo l'episodio 6 di Hawkeye sarà il più lungo di sempre per una serie firmata dai Marvel Studios. Ma quanto durerà precisamente?

Come abbiamo visto, le precedenti puntate hanno avuto una durata compresa tra i 40 e i 50 minuti, con la più lunga, la seconda, che ha raggiunto i 52 minuti. Quella conclusiva, invece, che avrà il compito di dare una risposta a molte questioni ancora insolute, durerà ben 59 minuti, sorpassando il quinto episodio di Falcon and The Winter Soldier che si ferma solo a 58.

Tutti si chiedono, adesso, cosa accadrà nel finale di stagione, che in ogni caso lascerà ancora delle aperture in vista del futuro di questi personaggi all'interno dell'MCU, come dichiarato dagli alti vertici degli Studios. Possiamo in ogni caso farci un'idea di ciò che potremmo vedere a partire dai vari trailer, in cui a esclusione possiamo individuare alcune scene chiave che farebbero parte del finale.

Dalle immagini vediamo Kate Bishop in un abito, probabilmente nel corso di un'operazione sotto copertura, e Clint che si prepara ad affrontare la nuova minaccia della Tracksuit Mafia che conterebbe su Yelena e Kingpin. Occhio di Falco lo fa nel migliore dei modi: intravediamo infatti una scatola piena di frecce che presentano il logo Stark.

Siete curiosi di scoprire cosa accadrà nell'episodio più lungo di sempre? Potrete saperne di più domani, quando la puntata arriverà su Disney+. Intanto ecco le serie da recuperare in vista del finale di Hawkeye!