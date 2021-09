Hawkeye, c'è una connessione con Daredevil nel trailer? La teoria dei fan

Ventiquattro ore dopo l'approdo online del primo trailer ufficiale di Hawkeye, si continua ovviamente a parlare della nuova e attesissima serie live-action Marvel Studios con protagonisti Jeremy Renner ed Hailee Steinfeld, in queste righe facendo attenzione a una possibile connessione con la defunta Daredevil di casa Netflix.

Per i fan dello show cancellato in vista del lancio di Disney+ e della nuova politica d'accentramento delle IP sotto un unico tetto, sembra che il Matt Murdock di Charlie Cox debba obbligatoriamente tornare in un lungometraggio o show del MCU, che si tratti di Spider-Man: No Way Home oppure di Hawkeye. Vedono Murdock ovunque, spinti poi da quelle che potrebbero essere solo delle semplici coincidenze, come ad esempio i commenti di Vincet D'Onofrio ai post della serie che hanno generato scompiglio tra gli appassionati, seriamente convinti che il suo Kingpin possa tornare in Hawkeye.



Oltre a questo, a convincere i fan di un possibile ritorno di Murdock ci ha pensato un particolare frame del trailer, quando vediamo la supereroina sorda Echo (Alaqua Cox) immersa in un'abbagliante luce rossa. Questo ha ricordato agli appassionati il modo in cui veniva fotografato Daredevil nella sua serie dedicata, e Twitter e Instagram si sono riempiti in tempi record di immagini a confronto, lasciando dilagare la speculazione.



E a proposito di coincidenze o appositi trigger: Charlie Cox ha gettato ulteriori benzina sul fuoco reagendo via Instagram alla storia condivisa dal fratello di Alaqua Cox.



Hawkeye debutterà su Disney+ il prossimo 24 ottobre.