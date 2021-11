Hawkeye: c'è anche Echo nelle nuove immagini della serie Marvel in arrivo su Disney Plus!

Manca ormai pochissimo al lancio della nuova serie dei Marvel Studios, Hawkeye, dedicata al personaggio di Jeremy Renner e al mondo che lo circonda e che arriverà in streaming con i primi due episodi dal 24 novembre prossimo. Intanto, la casa di produzione ha diffuso una serie di immagini ufficiali tratti dallo show in cui appare anche Echo.

Oltre al personaggio centrale di Occhio di Falco, nelle nuove immagini possiamo dare un'ulteriore sguardo alla Kate Bishop di Hailee Steinfled con indosso il suo costume ispirato a quello della sua controparte cartacea, così come possiamo vedere due nuove immagini dedicate al personaggio di Echo. Ricordiamo che Echo avrà una serie su Disney Plus interamente dedicata, come annunciato all'ultimo Disney+ Day. Infine, in una di queste nuove immagini, che trovate comodamente in calce a questa news, possiamo dare uno sguardo ai personaggi di Eleanor Bishop (Vera Farmiga) e Jack Duquesne (Tony Dalton).

Sulla decisione di affidare al personaggio di Echo una sue serie, la produttrice Trinh Tran dei Marvel Studios ha commentato dicendo che Alaqua Cox ha impressionato tutti in Hawkeye: "È una tale badass nella serie. Ci ha davvero impressionato con la sua determinazione e il lavoro che ha messo nel far sì che Maya Lopez sia come tutti vogliono". La produttrice ha poi sottolineato la difficoltà del lavorare su un ruolo così. Quello che desideravano era infatti dimostrare che può esistere un personaggio che è sordo ma che è un supereroe a pieno titolo.

Hawkeye debutterà con i primi due episodi in streaming su Disney+ dal 24 novembre, per poi uscire con una puntata a settimana ogni mercoledì, fino al 22 dicembre, proprio in prossimità delle festività natalizie che fanno da sfondo alle avventure di Clint Barton (interpretato da Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld).