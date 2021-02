Hawkeye, c'è la Kate Bishop di Hailee Steinfeld in azione nelle nuove foto dal set!

Tra la sbornia collettiva di WandaVision e l'attesa per l'arrivo a breve di The Falcon and the Winter Soldier tocca non perdere d'occhio quelli che saranno i prossimi show del Marvel Cinematic Universe, tra un Loki e un Hakweye che ci presenterà finalmente la tanto attesa erede del Clint Barton di Jeremy Renner.

Lo show che sbarcherà su Disney+ ci permetterà infatti di fare la conoscenza di Kate Bishop, con il personaggio interpretato da Hailee Steinfeld che andrà, presumibilmente dopo il finale della serie, a raccogliere il testimone dal nostro amato Occhio di Falco.

Ad oggi, comunque, della serie non sappiamo ancora molto: nell'attesa, dunque, non ci resta che accontentarci del materiale che comincia a trapelare dal set. Le ultime foto circolate in rete, ad esempio, ci mostrano proprio il personaggio di Hailee Steinfeld in azione, intenta a prendere confidenza con quell'arco che dovrà renderla una degna sostituta di un Avenger amato come il buon Clint Barton.

E voi? Che aspettative avete per questa serie? Credete sarà un altro successo alla WandaVision o preferite volare più basso? Diteci la vostra nei commenti! Già nei giorni scorsi, intanto, avevamo ammirato Hailee Steinfeld sul set di Hakweye; Jeremy Renner, invece, ha fatto sfoggio dei suoi tatuaggi durante l'allenamento per Hawkeye.