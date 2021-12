Hawkeye, un easter egg di Kate Bishop che potrebbe esservi sfuggito!

Guardando i primi episodi della stagione 1 di Hawkeye i fan Marvel hanno partecipato ad una grande caccia agli easter egg, trovando diversi riferimenti al Marvel Cinematic Universe ma non solo; nello show sono presenti citazioni anche ai fumetti creati da Matt Fraction e David Aja. E nel quarto episodio forse una vi è sfuggita.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Hawkeye, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. Qui trovate la recensione del quarto episodio.



La protagonista femminile dello show interpreta Kate Bishop, uno dei personaggi più apprezzati sinora. E nel corso di una sequenza si nota che Steinfeld indossa un maglione con una grafica identica a quella che si vede indossare da Bishop in una t-shirt nei fumetti.

Potete vedere il paragone tra le due immagini nel tweet in calce alla news.



Matt Fraction ha parlato in questi termini del rapporto tra Clint Barton e Kate Bishop:"Era una relazione che non avevo mai visto prima e non ne avevo mai scritto prima. Mi sono reso conto che riguardava loro due, e lui in particolare, essendo compulsivamente incapace di smettere di cercare di aiutare le persone, anche nei suoi giorni liberi. E cosa significava per questa giovane donna finire nella sua orbita; che benedizione e maledizione sarebbe per lei. Non è un modello di comportamento sano. [...] Cosa potrebbe insegnare il mentore all'allievo e l'allievo al mentore? Mi ci è voluto un po' per comprendere che stavo scrivendo una narrativa di abusi, una storia sui sopravvissuti agli abusi [...]".



