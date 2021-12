Hawkeye, tutte le easter egg e i riferimenti al MCU visti nel quinto episodio

Nella giornata di ieri è stato diffuso il quinto e penultimo episodio di Hawkeye, la serie Marvel incentrata sul personaggio di Occhio di Falco che ha introdotto un gruppo numeroso di nuovi personaggi che sicuramente faranno ritorno nel Marvel Cinematic Universe. L'episodio è infarcito di citazioni ed easter egg dai precedenti film dello studio.

Innanzitutto abbiamo potuto vedere più da vicino gli effetti del Blip: grazie al personaggio di Yelena scopriamo cosa succede esattamente a una persona che è stata spazzata via da Thanos e riportata indietro da Tony Stark senza soluzione di continuità e in modo più esplicito rispetto a quanto vedevamo con Monica Rambeau in WandaVision.

Il personaggio di Ana, che Yelena e l'altra Vedova Nera cercano di "salvare" all'inizio dell'episodio, non è mai apparso in nessun altro momento del Marvel Cinematic Universe e non ha nemmeno nessun corrispettivo cartaceo nei fumetti.

L'insistenza con cui Yelena dice a Kate Bishop (pronunciando il suo nome sempre per intero) di mangiare, rimanda inevitabilmente al modo di fare di Red Guardian visto in Black Widow; così come la contrapposizione tra Yelena e Kate è qualcosa che sicuramente rivedremo in futuro; la loro chimica è innegabile e chi ci dice che non sia solo il preambolo per qualcosa di simile alla contrapposizione tra gli Young Avengers e i Thunderbolts/Dark Avengers?

Come Hawkeye rimanda ancora a SpiderMan No Way Home, grazie al riferimento della nuova "Statua della Libertà riveduta e potenziata", un nuovo easter egg dopo quello sul musical The Rogers che vediamo nella prima scena del film con Tom Holland.

Proprio come in WandaVision scoprivamo che dietro tutto si nascondeva il personaggio di Agatha, in Hawkeye la stressa dinamica si ripete per svelare il vero villain della serie: Kingpin, con il ritorno di Vincent D'Onofrio. Non sappiamo ancora però in che modo gli eventi di Daredevil si rimescoleranno o se verranno completamente ignorati e rivisti.

Interessanti anche le scelte musicali: nella puntata possiamo ascoltare Christmas Time Is Here, celebre brano di Vince Guaraldi e Lee Mendelson per lo special del 1965 A Charlie Brown Christmas; Christmas in Hollis dei Run DMC e per finire You're a Mean One, Mr. Grinch, come ovvio riferimento al ritorno di Wilson Fisk / Kingpin.

