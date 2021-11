Hawkeye, un Easter Egg sconvolge i fan e coinvolge Thanos: di cosa si tratta?

I fan si possono finalmente godere i primi episodi di Hawkeye, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, con protagonista Jeremy Renner nel ruolo di Occhio di Falco. I primi due episodi sono stati distribuiti proprio ieri, mercoledì 24 novembre, e gli appassionati non si sono lasciati sfuggire un dettaglio inaspettato.

Non proseguite nella lettura della news se non avete ancora visto i primi due episodi di Hawkeye e non volete leggere spoiler sulla serie.



La trama di Hawkeye si svolge due anni dopo gli eventi di Avengers: Endgame, e ciò ha consentito ai creatori della serie di poter fare dei riferimenti a quanto avvenuto nel film dei Russo. E un Easter Egg imprevisto è stato inserito nei primi due episodi di Hawkeye, oltre al ritorno di Kingpin.



Si tratta di una tazza posseduta da Clint Barton con la scritta 'Thanos aveva ragione'. Un dettaglio che ha sconvolto i fan, visto che Thanos è stato il responsabile della scomparsa di un segmento della popolazione mondiale. Tuttavia, probabilmente esiste parte della popolazione che si trova d'accordo con il gesto di Thanos, data l'esistenza della tazza.



L'opportunismo e l'avidità del genere umano è una risposta piuttosto sensata alle domande sul motivo per cui esiste una tazza che trasmette tale messaggio. Commercializzare prodotti che promuovono l'immagine di Thanos evidentemente è un buon business nel Marvel Cinematic Universe.



Scoprite la nostra recensione di Hawkeye, limitatamente ai primi due episodi disponibili su Disney+.