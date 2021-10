Hawkeye: Echo avrà gli stessi poteri dei fumetti nella serie Marvel? Risponde Alaqua Cox

Nel corso di una recente intervista concessa a People Magazine, Alaqua Cox ha potuto parlare brevemente del suo personaggio in Hawkeye, la prossima serie dei Marvel Studios che approderà in streaming su Disney+ alla fine di novembre, in tempo per la stagione delle vacanze natalizie. L'attrice ha parlato anche dei poteri e delle abilità di Echo.

I molti fan del personaggio, infatti, finora si stanno chiedendo se Echo avrà effettivamente gli stessi poteri mostrati nelle pagine a fumetti; fino a questo momento abbiamo avuto solamente un fugace sguardo a Echo nel trailer di Hawkeye. Parlando a People Magazine, Alaqua Cox ha dichiarato: "Maya è una donna che spacca. Può mettersi a fare mosse di combattimento dopo averle osservate una sola volta". Insomma, l'attrice interprete del personaggio nello show sembra confermare che la Echo che vedremo nella serie con Jeremy Renner avrà effettivamente gli stessi poteri che nei fumetti.

Come sappiamo già da diversi mesi, la serie tv con protagonista Occhio di Falco potrà vantare la presenza di numerosi personaggi secondari di un certo rilievo, dalla Kate Bishop di Hailee Steinfeld alla Yelena Belova di Florence Pugh, ma sarà anche la prima volta nel MCU in cui vedremo sullo schermo il personaggio di Echo.

Ora che il trailer di Hawkeye è online, si comincia a parlare con maggiore insistenza proprio dello spin-off Marvel su Echo che sarebbe in fase avanzata di sviluppo. A marzo, è stato rivelato che i Marvel Studios erano nelle prime fasi di sviluppo della serie spin-off di Echo, e la stessa Alaqua Cox ha confermato tali rapporti condividendo i dettagli di una casting call per il nuovo spettacolo Marvel.

La serie Hawkeye arriverà su Disney+ il 24 novembre 2021, in procinto di inaugurare la stagione natalizia della Marvel. Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare la nostra analisi del trailer di Hawkeye.