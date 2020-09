Hawkeye: ci sarà anche Echo nella serie Disney Plus con Jeremy Renner

Secondo quanto riportato dal sito The Illuminerdi, quindi una notizia da prendere con le dovute cautele, il personaggio di Echo dovrebbe apparire nel corso di Hawkeye, serie interamente dedicata a Occhio di Falco che farà il suo debutto prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+. Ancora però non si conoscono i dettagli della sua presenza.

Lo scorso giugno era uscita una descrizione del possibile nuovo personaggio nel resoconto dei casting call necessari per trovare l'attrice corrispondente: si parlava di una attrice donna non udente, nativa americana, indigena o latina, di 18 anni o più vecchia per la parte di un personaggio "indipendente, atletico e intelligente" di 20 anni o poco più.

Già all'epoca della fuoriuscita di questa descrizione, i fan avevano puntato il dito su Maya Lopez, ovvero Echo, personaggio creato da Joe Quesada, la cui prima apparizione avvenne nel 1999 sulle pagine di Daredevil. Nel corso della sua storia editoriale Echo è stata anche membro dei Nuovi Vendicatori, il che renderebbe certamente sensato un suo inserimento a questo punto della narrativa del Marvel Cinematic Universe, che come sappiamo proseguirà anche sul piccolo schermo grazie alle serie in arrivo su Disney+.

Data l'associazione del personaggio con Ronin, è probabile che inizialmente Echo sarà avversaria di Occhio di Falco nella serie per poi diventarne un'alleata. Secondo gli ultimi rumor legati alla serie, dovrebbe apparire anche il personaggio di Madame Masque in quello che è descritto come un "supporting role"; Conosciuta principalmente per essere un villain di Iron Man, Madame Masque ha avuto a che fare anche con Clint Barton e Kate Bishop nei fumetti.

Le riprese Hawkeye dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, nonostante si attenda ancora l'annuncio dell'interprete di Kate Bishop. La serie dovrebbe uscire su Disney+ nel 2022.