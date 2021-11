Hawkeye, gli episodi 3 e 4 saranno i più brevi di sempre? Crescono i rumor

Dopo una lunghissima attesa, Hawkeye ha fatto il suo debutto su Disney+ lo scorso mercoledì, permettendo finalmente ai fan del MCU di conoscere la Kate Bishop di Hailee Steinfeld e ritrovare Jeremy Renner nei panni di Clint Barton. Nelle ultime ore tuttavia, i rumor sulla durata dei prossimi episodi, stanno facendo storcere il naso a molti.

L'insider emergente Amit Chaudhari ha twittato infatti domenica che gli episodi tre e quattro della serie Disney+ sarebbero durati complessivamente a malapena 80 minuti. Si presume che tale durata includa la sigla di apertura ed eventuali scene post-credit, e ciò rende i prossimi due episodi i più brevi della serie e quasi paragonabili a quelli che abbiamo visto con WandaVision.

Tenuto conto che i primi due episodi di Hawkeye sono durati quasi due ore, i fan non si spiegano come sia possibile una simile riduzione dei tempi. Tra l'altro, Hawkeye sarà composta da soli 6 episodi e questo riduce in maniera significativa i tempi di apparizione sullo schermo di Occhio di Falco che con l'aiuto del suo nuovo giovane braccio destro deve far di tutto per far ritorno dalla sua famiglia in tempo per Natale.

E mentre montano le polemiche sulla durata degli episodi, Vincent D'Onofrio ha debunkato i rumor su una sua possibile apparizione in Hawkeye. Stando alle sue parole infatti, nonostante lo show Marvel sia ambientato a New York, Kingpin non apparirà. Voi che ne dite?