Hawkeye, nuovo episodio su Disney+: e nel poster fan made spunta Kingpin

É da oggi disponibile su Disney+ il nuovo episodio di Hawkeye, la serie targata Marvel dedicata al personaggio di Occhio di Falco e la sua nuova aiutante Kate Bishop. Per l'occasione abbiamo deciso di mostrarvi un nuovo eccezionale poster che include tra gli altri anche il chiacchieratissimo Kingpin.

Ormai da giorni non si fa altro che parlare del possibile coinvolgimento di Wilson Frisk in Hawkeye ma per adesso dell'iconico villain non c'è stata alcuna traccia nello show. Il fatto che la produzione Marvel sia ambientata in quel di New York fa ben sperare, sebbene Vincent D'Onofrio abbia cercato di smentire i leak circolati sul web.

Si pensa che il supercriminale possa fare la sua prima apparizione in una scena post-credit dell'episodio 4 dove finalmente Kingpin farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, aprendo di fatto la strada anche ad altri personaggi visti in passato come il Daredevil di Charlie Cox.

Intanto nei primi due episodi di Hawkeye che hanno fatto il proprio debutto su Disney+ la scorsa settimana, alcuni fan hanno scovato un particolare riferimento a Kingpin che sembrerebbe anticipare il suo arrivo in Hawkeye. In varie scene è stata infatti mostrata la sede del Presidential Hotel, meglio noto come il quartier generale di Wilson Frisk.

Voi che dite, in questo show ci sarà abbastanza spazio anche per questo villain?