Hawkeye, nel nuovo episodio c'è un riferimento a Spider-Man: No Way Home: l'avete colto?

Oltre che per l'uscita del quinto episodio di Hawkeye, che rivela anche una famosa vittima del Blip di Thanos, la giornata di mercoledì sarà ricordata dai fan Marvel anche per il debutto dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home. Lo show in streaming su Disney+ ha mostrato al pubblico un collegamento diretto con il nuovo cinecomic con Tom Holland.

Il nuovo episodio di Hawkeye, intitolato Ronin, ha visto entrare in scena Yelena Belova (Florence Pugh), che in una sequenza vediamo chiacchierare con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) davanti a una teglia di maccheroni al formaggio. Per Yelena Kate non rappresenta una minaccia, così le confida che, al di là della sua missione omicida, è entusiasta di visitare New York. Tra i luoghi che le interessa vedere, spiega, c'è anche "la nuova e migliorata Statua della Libertà".

Ed è qui che scatta il riferimento a Spider-Man: No Way Home. Nel trailer, infatti, il monumento simbolo di New York ha subito un restyling, e la mano che una volta teneva la torcia, per accogliere gli immigrati a Ellis Island, stringe adesso lo scudo di Captain America.

Il quinto episodio di Hawkeye, in cui abbiamo visto uno dei migliori villain del MCU, fornisce così anche un dettaglio che aiuta i fan a chiarirsi le idee sulla timeline del Marvel Cinematic Universe. Grazie alle parole di Yelena e al trailer di Spider-Man: No Way Home, possiamo intuire che Hawkeye è ambientata poco prima degli eventi della nuova avventura di Peter Parker.