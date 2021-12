Hawkeye, l'episodio finale da oggi su Disney+: ci sarà anche Daredevil?

L'episodio finale di Hawkeye e da oggi disponibile su Disney+ e viste le molteplici questioni ancora in sospeso, i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nelle battute conclusive dello show che ha per protagonisti Clint Barton e Kate Bishop.

Bisogna ancora comprendere di fatto quale legame ci sia tra Eleanor Bishop e Wilson Fisk, come Maya Lopez reagirà alla scoperta del ruolo di Kingpin nella morte di suo padre e tra le altre cose come si concluderà l'accesissima faida tra Yelena Belova e Occhio di Falco. Come sempre, tutti i nodi verranno al pettine nel corso di quest'ultimo concitatissimo episodio e resta da capire quale sarà la scena post-credit che ci traghetterà verso un nuovo film o una nuova serie tv del MCU.

Alcuni fan credono che Spider-Man comparirà in Hawkeye, forse proprio nella scena dopo i titoli di coda, altri sembrano convinti invece che la serie Disney+ potrebbe riportare sul piccolo schermo Matt Murdock, il personaggio interpretato da Charlie Cox che abbiamo appena rivisto in No Way Home.

Dopotutto, solo qualche settimana fa, Kevin Feige ha assicurato il ritorno di Daredevil nel MCU, facendo presupporre che la breve comparsata nel film con Tom Holland non sia altro che il modo per traghettarlo verso produzioni ben più grandi di cui sarà il protagonista.

Cosa pensate che accadrà in questo episodio finale di Hawkeye? Ditecelo nei commenti.