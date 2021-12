Hawkeye, nel nuovo episodio è presente un riferimento esplicito a Kingpin?

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le immagini del primo incontro tra Kate Bishop ed Echo in Hawkeye, e il terzo episodio della nuova serie Marvel è adesso disponibile in streaming su Disney+. Si continua a parlare, intanto, del possibile ritorno di Vincent D'Onofrio nel ruolo di Kingpin, e potremmo averne avuto una conferma.

Il terzo episodio di Hawkeye ha introdotto nel Marvel Cinematic Universe Maya Lopez (Alaqua Cox), ovvero Echo, la combattente sorda che guida la Tracksuit Mafia ed è in cerca di risposte su Ronin, il ninja mascherato che ha ucciso suo padre tra gli eventi di Avengers: Infinity War e quelli di Avengers: Endgame.

In un flashback del 2007, una Maya bambina incontra un personaggio, non riconoscibile, che chiama "zio", di grossa stazza, che le accarezza una guancia. Diciassette anni dopo, il suo braccio destro Kazi (Fra Fee) la mette in guardia sulla sua incessante ricerca di Ronin, che secondo Clint è stato ucciso da Black Widow. "Spero solo che lo zio non lo scopra" le dice a gesti. "Non ne sarebbe felice."

Più avanti nell'episodio, quando Kate Bishop (Hailee Steinfeld) chiede a Clint Barton (Jeremy Renner) informazioni sulla Tracksuit Mafia, questi le dice: "C'è qualcuno al di sopra di Maya. Qualcuno con cui non c'è da scherzare."

Tutti questi indizi, insomma, fanno pensare che il personaggio in questione sia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), ovvero Kingpin. Nei fumetti Marvel, del resto, Maya / Echo è la sua figlia adottiva, divenuta poi nemica.

Per altri approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione di Hawkeye 1x03.