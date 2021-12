Hawkeye, il nuovo episodio rivela un'altra famosa vittima del Blip di Thanos

Nella giornata di mercoledì Disney+ ha pubblicato l'episodio più atteso di Hawkeye, il quinto. In attesa del finale, la puntata ha fornito tra le altre cose nuovi dettagli su uno degli eventi clou nella storia del MCU, ovvero il Blip di Thanos che in Avengers: Infinity War ha dimezzato gli abitanti dell'universo.

Invitiamo naturalmente chi non desidera spoiler a interrompere qui la lettura.

Nel quinto episodio di Hawkeye, Yelena Belova (Florence Pugh) è con Sonya in casa della ex Vedova Nera Ana, nel tentativo di annullare il suo lavaggio del cervello. Sfortunatamente per lei, è proprio il giorno dello schiocco di dita di Thanos, e Yelena fa parte della metà della popolazione eliminata, ritrovandosi ridotta in polvere.

Riemerge così cinque anni dopo, rivedendo Ana, suo marito e suo figlio adottivo. A quel punto, Yelena si mette in cerca di Natasha, non sapendo cosa le è accaduto nel frattempo in Avengers: Endgame. Al momento, non è ancora chiaro se gli spettatori vedranno il momento in cui Yelena scoprirà della morte di sua sorella.

Vi abbiamo raccontato in questi giorni del contributo fondamentale di Kevin Feige a Hawkeye. La nuova serie Marvel non è però la prima ad aver approfondito i retroscena del Blip. WandaVision, infatti, ha rivelato che Monica Rambeau, figlia di Maria, era stata eliminata, e al suo ritorno non sapeva della morte di sua madre.