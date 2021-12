Hawkeye, nel nuovo episodio della serie Marvel episodio c'è anche QUEL personaggio!

Oggi non è solo 8 dicembre, ma è anche mercoledì, quindi doppia festa per molti, poiché in casa Marvel è il giorno di Hawkeye. Il quarto episodio della serie Marvel con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld è arrivato su Disney+, assieme a un personaggio molto atteso dai fan.

No, non si tratta del Kingpin di Vincent D'Onofrio, bensì dell'altro personaggio che attendevamo con ansia, e che per una volta sapevamo per certo sarebbe dovuto apparire: Yelena Belova.

Sapevamo infatti che la sorella di Natasha Romanoff era diretta verso la serie Disney+ non solo perché Florence Pugh era stata annunciata assieme al cast dello show, ma soprattutto per via della scena post-credit di Black Widow che la vedeva protagonista.

Il segmento, ambientato dopo la morte di Natasha, vede Yelena fare visita alla tomba della sorella. Qui viene raggiunta dalla misteriosa Contessa Valentina Allegra de la Fontaine (Julia LouisDryfus), che sembra essere il suo nuovo superiore, e a conferma di ciò le comunica anche il suo "nuovo obiettivo": Clint Barton, ovvero l'uomo che Val definisce il responsabile della morte di Natasha.

Era dunque solo questione di tempo prima che la rivedessimo nella serie tv di Disney+, e ora quel tempo è giunto: sul finire del quarto episodio, mentre Clint e Kate cercavano di recuperare un oggetto rubato dalla Torre degli Avengers e finito all'asta, assiema a Maya Lopez/Echo a mettere i bastoni tra le ruote ai due è arrivata anche Yelena, che si è scontrata con entrambi prima di venire "smascherata".

Come si svilupperà la vicenda? Lo scopriremo i prossimi mercoledì nei due restanti appuntamenti con Hawkeye.