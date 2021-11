Hawkeye, ci saranno altri eroi di New York? Risponde Kevin Feige

La premiere di Hawkeye è alle porte e i fan sono impazienti di vedere finalmente all'opera in quel di New York la coppia di arciere formata da Clint Barton e Kate Bishop. L'ambientazione naturalmente rimanda anche ad altri eroi e in molti si chiedono se faranno la loro apparizione nello show targato Disney+.

A questa domanda ha risposto Kevin Feige durante la conferenza stampa di Hawkeye, precisando che, nonostante la presenza di molti supereroi sia assodata ormai nella Grande Mela, la serie ha preferito concentrarsi solo sui due protagonisti.

"La Marvel è il mondo fuori dalla tua finestra. E nei fumetti Marvel, sì, Spidey potrebbe passare da un momento all'altro e anche i Fantastici Quattro. Ma come è giusto fare anche nella carta stampata, bisogna concentrarsi e focalizzarsi su quella che è la storia da raccontare e sui suoi protagonisti. L'obiettivo principale di questa serie è Clint Barton e il suo incontro con Kate Bishop. Non possiamo includere molta altra roba, sarebbe dispersivo. Bisogna restare focalizzati su questo".

E mentre Jeremy Renner è più che felice del suo ruolo in Hawkeye, la protagonista femminile ha rivelato che Florence Pugh è stata un'entusiasmante compagna di set in Hawkeye.

La serie dedicata ad Occhio di Falco debutta con una premiere di due episodi su Disney+ il 24 novembre. Insomma, l'attesa è ormai agli sgoccioli.