Hawkeye, una fan art ci mostra Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop

In attesa di conferme sulle trattative in corso che vorrebbero Hailee Steinfeld in Hawkeye, diamo un'occhiata alla prime fan art che la ritraggono nel ruolo di Kate Bishop.

Non si placano le speculazioni su dove e quando potremmo veder apparire il personaggio di Kate Bishop, erede del mantello (anzi, di arco e frecce) di Hawkeye nei fumetti, e atteso già da tempo dai fan del Marvel Cinematic Universe.

Già in Avengers: Endgame, infatti, si vociferava una sua apparizione, soprattutto visto il misterioso casting di Katherine Langford, che invece, alla fine, si rivelò essere tutt'altro.

Ora che è stato accostato il nome della Steinfeld alla parte, però, il web si sta nuovamente adoperando in tal senso, creando delle fan art, come quella che vedete qui in calce alla notizia, raffiguranti l'attrice nei panni del personaggio così come potrebbe essere nella serie tv di Disney+.

"Woo! Secondo delle fonti online, pare che @Marvel abbia gli occhi puntati sulla bella e talentuosa Hailee Steinfeld per il ruolo di Kate Bishop nell'imminente serie tv su Hawkeye! Adoro questo casting, e sarebbe forte vederla interpretare un'altra supereroina! Spero vi piaccia questa piccola edit che ho realizzato!" scrive Mizuri, l'autrice della fan edit su Instagram.

E voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

Hawkeye arriverà su Disney+ nel 2021.