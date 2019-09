Hawkeye: un fan ha creato un poster dedicato a Jeremy Renner e Hailee Steinfield

Manca ancora l'ufficialità alle voci di una trattativa in stato avanzato per avere Hailee Steinfeld in Hawkeye nel ruolo di Kate Bishop, ma la fantasia dei fan si è già scatenata, incluso un poster che ritrae l'attrice al fianco di Jeremy Renner, l'interprete di Occhio di Falco.

Dopo le prime fan art dell'attrice nei panni della supereroina Marvel, diamo un'occhiata al poster creato da un fan (e pubblicato su Reddit) che si è detto entusiasta di questo casting, augurandosi che diventi presto realtà. Trovate l'immagine in calce alla notizia, con i due attori che compaiono di profilo e sembrano richiamare i fumetti di Hawkeye scritti da Matt Fraction e David Aja. Per i fan, il logo della serie richiama quei comics ed è stato d'ispirazione per i toni del poster.

Intanto sono iniziate le speculazioni su quando potrebbe avvenire il debutto di Kate Bishop nel Marvel Cinematic Universe, che potrebbe avvenire anche prima della serie in cui sarà protagonista.

Dalle poche informazioni rilasciate fino a ora, infatti, sappiamo che la serie si concentrerà sulla formazione della giovane eroina, che riceverà il passaggio della torcia da Clint Barton.



In attesa di scoprire maggiori informazioni su Kate Bishop e di avere una conferma a queste voci sempre più insistenti su Hailee Steinfeld, cosa ne pensate di questo poster? Vedreste bene l'ingresso dell'attrice nel MCU?