Hawkeye, fan delusi per un grande assente nell'episodio 4!

Ha debuttato oggi in streaming su DisneyPlus il quarto episodio di Hawkeye e i fan sono rimasti delusi per l'assenza di un personaggio della cui apparizione si parlava incessantemente da settimane. Ma non c'è da preoccuparsi, mancano ancora due episodi alla conclusione della serie Marvel e tutto può succedere...

Sembrava ormai quasi certa l'apparizione di Kingpin nell'episodio 4 di Hawkeye, ma così non è stato. E nonostante lo spettacolare episodio, i fan sono rimasti molto delusi da questa assenza, manifestando tutto il loro disappunto sui social, come potete vedere da alcuni tweet riportati in calce all'articolo.

Il terzo episodio aveva posto le basi per l'entrata in scena del celebre villain interpretato da Vincent D'Onofrio, attesissima da tutti i fan del Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo però che mancano ancora due puntate alla fine della serie e tutto può ancora succedere.

Infatti, secondo un editorialista della testata TV Line l'episodio 5 di Hawkeye farà esplodere internet: che sia quella la puntata in cui vedremo apparire il Kingpin di D'Onofrio? Non resta che aspettare le uscite dei prossimi mercoledì per scoprirlo.

Nonostante questa discussa grande assenza, l'episodio 4 di Hawkeye, intitolato "Siamo partner, no?" è stato cruciale per l'evoluzione del rapporto tra Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld): ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Hawkeye 1x04.