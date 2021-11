Hawkeye, alcuni fan delusi dopo le ultime indiscrezioni sulla serie Marvel: cosa succede?

Secondo quanto riportato nelle scorse ore, i prossimi due episodi di Hawkeye saranno più brevi del solito, e l'indiscrezione ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan.

Stando a quanto dichiarato dall'autodefinitosi insider Amit Chaudhari, abbastanza nuovo nel 'giro', gli episodi 3 e 4 della serie MCU con Jeremy Renner avranno una durata totale di 80 minuti: se l'indiscrezione dovesse rivelarsi accurata, il terzo e il quarto episodio dedicati ad Occhio di Falco diventerebbero i più brevi nell'intero catalogo del Marvel Cinematic Universe su Disney+ dai tempi di "Breaking the Fourth Wall" di WandaVision. Inoltre, le puntate segnerebbero anche un sostanziale cambio di rotta rispetto ai primi due episodi 'premiere' di Hawkeye, della durata rispettivamente di 47 minuti e 49 minuti.

Sempre qualora l'indiscrezione di Chaudhari dovesse trovare conferma nei fatti, i primi quattro episodi di Hawkeye avranno un totale di soli 176 minuti, cifra che renderebbe la serie la più breve del MCU fino ad oggi: per un confronto, WandaVision è andata avanti per un totale di 350 minuti, la prima stagione di Loki si è spinta fino ai 312 minuti mentre Falcon and The Winter Soldier è arrivata a 300 minuti. Per cercare di raggiungere questi numeri, gli ultimi due episodi di Hawkeye dovrebbero avere una durata complessiva di più di due ore, altrimenti la serie resterebbe la più breve del MCU.

Che il fatto che Hawkeye sia stata pensata inizialmente come lungometraggio per il grande schermo abbia spinto gli autori a pensare in termini meno 'orizzontali'? Del resto non tutto il male vien per nuocere: anche se la serie dovesse risultare la più breve, perché allungare obbligatoriamente il brodo solo per il gusto di farlo? Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Nel frattempo, guardate il nuovo poster di Hawkeye dedicato alla Tracksuit Mafia.