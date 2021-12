Hawkeye, i fan delusi dall'ultimo episodio: 'Non ci sono abbastanza camei'

Alcuni fan Marvel non sono rimasti particolarmente soddisfati dall'ultimo episodio di Hawkeye andato in onda nelle scorse ore perché... Non ci sono stati abbastanza camei illustri.

I Marvel Studios ci hanno abituato bene, forse anche troppo, e adesso ci aspettiamo di vedere un easter egg, un richiamo o un cameo a ogni angolo.

Di certo questa è la sensazione provata da alcuni fan del MCU che quest'oggi, dopo aver terminato la visione del finale di Hawkeye, si sono diretti su Twitter per esprimere il loro disappunto sul fatto che l'episodio non contenesse dei camei di altri supereroi Marvel come Spider-Man e Daredevil oltre a quello già annunciato di Kingpin.

"Posso dire senza ombra di dubbio che avrei fatto a meno del musical Rogers nella scena post-credit. Stavo aspettando qualche cameo importante, ma no. #Hawkeye".

"Ho finito Hawkeye oggi! Non mentirò, l'ho anche iniziato oggi. È stato bello, ma avevo delle aspettative troppo alte perché avrei voluto un cameo di Spider-Man o di Matt Murdock. Però mi è piaciuto lo stesso".

"@Marvel dov'era il cameo di Spider-Man che stavo aspettando?".

"Quindi tutto quel macello sotto l'appartamento di Spider-Man e lui non è arrivato ad aiutare??? #Hawkeye".

"Hawkeye e Spider-Man hanno girato sugli stessi set".

Questa è la falsariga dei tweet che trovate in rete, ma c'è anche chi ironizza un po'.

"Vedere Spider-Man fare un salto in Hawkeye per nessuna ragione e farlo stare lì in piedi a non far niente per qualche minuto è stata una scelta davvero ispirata"

"Le persone che si chiedono perché Daredevil e Spider-Man non si sono visti nel finale di Hawkeye anche se sono tutti a New York... Vi presento il mondo dei fumetti, dove tante volte nel corso della loro storia, tutti gli eroi che solitamente si occupano del crimine cittadino e globale, come gli Avengers, i Fantastici 4 e gli X-Men, vivono a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro".

E voi, cosa ne avete pensato dell'ultimo episodio di Hawkeye? Avete sentito anche voi la mancanza di Spider-Man e Daredevil? Fateci sapere nei commenti.