Hawkeye, fan impazziti per il destino di QUEL personaggio: cosa gli è successo davvero?

Vincent D'Onofrio è tornato a vestire i panni di Wilson Fisk aka Kingpin dopo la serie Netflix Daredevil. Ora che l’amato personaggio è ufficialmente nel MCU ed il suo ritorno è stato al centro dei rumor per mesi, ci risulta difficile credere che Fisk sia morto davvero per mano di Echo in una scena del sesto episodio. Nella scena in questione, Kingpin cammina per una strada di New York dopo il combattimento con Kate Bishop, quando Maya Lopez aka Echo lo raggiunge con una pistola in mano in cerca di vendetta per la morte del padre. La telecamera si allontana da loro mentre possiamo sentire un colpo di pistola ed un corpo cadere a terra. Il destino di Kingpin quindi resta molto incerto dopo questa scena, ma anche quello di Echo dopotutto. Molti fan della Marvel si sono riversati sui social chiedendo quale sia il punto nel riportare Kingpin in scena per un episodio solo per farlo morire. Ma come la storia ci insegna, niente cadavere niente morte, giusto? Potete leggere i tweet dei fan infervorati per questo dubbio instillato nel pubblico in calce alla notizia. Inoltre, questa scena è tratta direttamente dalle pagine dei fumetti, in cui Echo spara a Kingpin in faccia, ma quest’ultimo non muore e perde un occhio. Vi lasciamo con la nostra recensione del sesto episodio di Hawkeye , che cosa ne pensate di questa presunta morte? Fatecelo sapere nei commenti!

//⚠️HAWKEYE FINALE SPOILERS⚠️ //



not me clowning myself into thinking matt murdock could have a small mention or cameo...



Y'ALL BRING IN HIS VILLAIN AND NOT HIM??? ALSO KINGPIN IS DEAD? WHAT?



overall the whole finale was rlly good tho!!!! — w y n n (@wynncloud) December 22, 2021

@MarvelStudios if yall really brought back Kingpin just to kill him istg...he better not be dead — Richard West (@DontTakeThisSe4) December 22, 2021

okay, i want a season two now! they addressed everything but like… 🚨 spoiler alert🚨 i refuse to believe kingpin is dead. he didn’t die from kate’s arrow and that blast so 🤷🏻‍♀️ #HawkeyeFinale — mumbler (@mumbletus) December 22, 2021

I swear to god if Kingpin is dead imma be pissed — Serena 🏳️‍⚧️ Hiatus means time for DUCKTALES (@MushKinPuff) December 22, 2021

Hope Kingpin isn't dead

Need him in future Marvel shows and movies 🔥 https://t.co/r9PnwTZSzM — Vrushabh Naik (@boom_macgruber) December 22, 2021