Hawkeye, i fan notano un errore di continuità che coinvolge la Stark Tower

La sequenza iniziale del primo episodio di Hawkeye ci ha riportato direttamente alla battaglia di New York vista in The Avengers del 2012 con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) spettatrice della devastazione della Stark Tower.

La scena prosegue per alcuni minuti, mostrandoci la sua prospettiva su questo evento che cambia la vita a lei e al Marvel Cinematic Universe in generale, ma una delle sue scene più importanti in realtà mostra un enorme errore di continuità, come notato da un fan.

Durante la battaglia le lettere S, T, R e K cadono dalla Stark Tower, sola la lettera "A" rimane in piedi. Se ricordate il momento in cui le lettere sulla torre Stark iniziano a cadere, tutto inizia con la K, che vola a terra dopo che Loki l'ha fatta esplodere con il suo scettro. In Hawkeye, tuttavia, vediamo una scena con Kate Bishop che guarda la Stark Tower all'indomani dell'attacco, con sia la A che la K intatte. Tutto questo è stato notato dall'utente Reddit /u/Tajul92, che ha anche messo a confronto le due scene nell’immagine che trovate in calce alla notizia. Potete anche guardare il video confronto tra Hawkeye e The Avengers.

C’è da dire che i fan del Marvel Cinematic Universe hanno davvero gli occhi di falco, non trovate? Non perdetevi la nostra recensione dei primi due episodi di Hawkeye disponibili in streaming s Disney+.