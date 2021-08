Hawkeye, il nuovo fan-poster è fantastico: con Occhio di Falco e Kate Bishop c'è Pizza Dog

Pochi giorni fa la Disney ha svelato la data d'uscita di Hawkeye, la nuova serie tv dei Marvel Studios, e in attesa del trailer ufficiale un fan di Occhio di Falco ha realizzato uno splendido poster con Kate Bishop e Pizza Dog.

Nelle scorse ore, l'utente di Reddit TheDocOfWho ha condiviso un teaser poster che ha creato utilizzando un approccio minimalista: nella locandina, che come al solito potete godervi in calce all'articolo, sia Clint Barton (Jeremy Renner) che Kate Bishop (Hailee Steinfeld) si allontanano dallo spettatore, mentre Lucky the Pizza Dog si erge fiero in primo piano. Usando l'iconico viola che caratterizza i costumi da supereroe di entrambi i personaggi, il teaser-poster dei fan rimanda direttamente allo stile grafico dell'acclamata serie a fumetti Occhio di Falco, scritta da Matt Fraction e disegnata da David Aja.

"Stiamo trattando le nostre serie tv come se stessi realizzando i lungometraggi", ha dichiarato in precedenza la produttrice di Hawkeye, Trinh Tran. "Voglio dire, la sensazione e la qualità di quegli show televisivi saranno come quelli dei film Marvel. Questa è sempre stata la mentalità di Kevin Feige, assicurarci che quando le persone guarderanno questi episodi, sembrerà che sia solo un lungo film, con la differenza che non terminerà dopo due ore e mezza. Questo ci permetterà di sviluppare maggiormente alcuni personaggi che non hanno trovato molto spazio nei film."

Hawkeye debutterà su Disney+ a partire dal 24 novembre. Nel frattempo, sono già emerse le prime informazioni su Echo, nuova serie Marvel che sarà lanciata come spin-off di Hawkeye.