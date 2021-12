Hawkeye: un fan ricrea le frecce di Occhio di Falco con una stampante 3D

Da oggi l'episodio 4 di Hawkeye è disponibile su Disney+ e mentre in tanti si domandano se il nostro amatissimo arciere riuscirà a tornare a casa in tempo per Natale, un fan di Occhio di Falco ha pensato bene di ricreare le sue iconiche frecce servendosi di una spettacolare stampante 3D.

Quest'arma del tutto simile a quelle usate da Clint Barton nello show è dotata però di una straordinaria particolarità, presenta infatti sulla punta una porta USB che permette di collegarla direttamente al PC. Uno strumento dalla duplice utilità insomma. Nel video pubblicato dall'utente su Reddit si vede come attraverso l'ausilio dell'arco questo strumento venga spedito direttamente nell'ingresso del laptop.

Le frecce utilizzate in Hawkeye sono sicuramente degli strumenti straordinari che permettono ai personaggi interpretati da Jeremy Renner e Hailee Steinfeld di affrontare qualsiasi nemico senza troppe difficoltà. Ad esempio, nel corso del terzo episodio abbiamo visto in azione contro la Tracksuit Mafia le Trick Arrows ma, non sono mancate nel corso delle varie scene d'azione le frecce fumogeno, quelle con cavo, quelle con rampino e poi ancora le cosiddette frecce "Play-Doh", frecce con rete e addirittura le incredibili frecce Pym.

In tutto ciò, Hawkeye risulta essere la serie Marvel più piratata del momento, un triste primato questo per lo show targato Disney+ che rilascia sulla piattaforma streaming ogni mercoledì un nuovo episodio.