Hawkeye, nella nuova featurette compare il costume classico di Occhio di Falco?

I primi due episodi di Hawkeye hanno già conquistato i fan, Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld) ci hanno già regalato momenti iconici nei primi due episodi ma per i fan sarebbe ancora più bello vedere Barton nel suo costume classico dei fumetti.

Dopo che Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) hanno entrambi indossato i loro classici look in WandaVision, molti speravano di vedere la stessa cosa per Clint. A quanto pare, tuttavia, i Marvel Studios ce l’hanno fatta sotto il naso dato che in una nuova featurette dietro le quinte che potete vedere in calce alla notizia, una delle comparse coinvolte nella scena del gioco di ruolo nel secondo episodio indossava quello che sembra essere un costume curiosamente simile al look dei fumetti di Hawkeye.



La produttrice della serie, Trinh Tran, in una recente intervista ha suggerito che dipendeva tutto da Renner se voleva o meno indossare qualcosa di così stravagante: "Oh, l'originale con le orecchie a punta? È divertente perché questa serie ha un tono così spensierato, abbiamo discusso su quanto sarebbe stato divertente trovare un modo per incorporarlo in un modo o nell'altro, ma alla fine è successo che, credo che ci sia una clip là fuori in cui Kate prende in giro il suo problema di branding, e viene incorporato in termini di come pensa che Clint sia agli occhi del pubblico e in parte è dovuto ad alcuni degli abiti che indossa”.



Vi lasciamo con la nostra recensione dei primi due episodi di Hawkeye che sono ora in streaming su Disney+, i restanti quattro usciranno ogni mercoledì sul servizio di streaming.