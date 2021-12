Hawkeye, Fra Fee: 'La sete di vendetta di Maya è insaziabile'

Nel terzo episodio di Hawkeye abbiamo conosciuto meglio i personaggi di Kazi e Maya Lopez a.k.a. Echo, interpretati da Fra Fee e Alaqua Cox. Ora Fee ci parla di entrambi, del loro rapporto, e di quanto pericolosa sia la sete di vendette di Maya.

"Si conoscono da tanti anni. Kazi è lì, nella stessa classe di allievi di karate in cui era anche Maya [nella scena flashback che ci hanno mostrato nel terzo episodio]" osserva Fra Fee, l'interprete di Kazi nella serie tv di Disney+ Hawkeye.

"Quindi hanno un rapporto familiare che va avanti da tempo, e provano grande affetto l'uno per l'altra. Ma Kazi, credo, si immaginava in un gradino della gerarchia più alto di quello occupato adesso nell'organizzazione, e rispetto a Maya. Quello era il suo obiettivo. Mentre non sono sicuro che sia lo stesso per Maya. Forse dopo la morte del padre ha voluto sfruttare gli uomini dell'organizzazione per scoprire il colpevole, ma per Kazi è sempre stato il suo obiettivo [arrivare più in alto nell'organizzazione" continua, parlando del rapporto tra Kazi e Maya in relazione alla Tracksuit Mafia.

"Quindi andiamo da questo rapporto tra fratelli a Kazi che si sente un po' sminuito da Maya, perché ora lei occupa una posizione che lui crede gli appartenga, e c'è questo conflitto di fondo. E in passato Kazi è stato in grado di calmare Maya, che è molto più reattiva di lui, più volubile e in preda alle emozioni, come avete visto anche con Kate. Un comportamento pericoloso quando si ha a che fare con un'organizzazione criminale. Dovrebbero attirare meno attenzione, ma Maya si sta facendo sentire" osserva poi.

E forse qui c'è da chiedersi se lo spin-off di Echo entrerà in gioco proprio a questo proposito, perché mancano due episodi alla fine di Hawkeye, e la ragazza è più determinata che mai ad ottenere la sua vendetta: "Credo che la sua sete di vendetta sia insaziabile. E sarà interessante vedere se e cosa sarà in grado di fare Kazi al riguardo".