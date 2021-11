Hawkeye, quali film hanno ispirato la nuova serie Marvel? Lo svela il regista

Tra poche ore arriverà su Disney+ la nuova serie del MCU Hawkeye, giusto in tempo per feste natalizie. Ma quali sono le pellicole da cui ha preso ispirazione lo show con Jeremy Renner? Ce lo svela uno dei registi, Rhys Thomas.

Quest'anno le feste di Natale in casa Marvel e Disney+ si passano con Hawkeye e, dato il contesto (sappiamo già d'altronde che il Natale di Clint Barton e Kate Bishop sarà piuttosto movimentato), di certo la produzione della serie di Disney+ avrà colto l'occasione per fare qualche riferimento ad alcuni grandi classici del genere e non solo, giusto?

Giusto, anche se è difficile elencarli tutti per Rhys Thomas, uno dei registi dello show.

"In parecchi hanno menzionato Die Hard come una delle ispirazioni, ma sì, c'è dell'altro. Voglio dire, Mamma, Ho Perso l'Aereo (Home Alone) è decisamente una pietra miliare delle atmosfere natalizie... Sia il primo che il secondo (Mi sono smarrito a New York)" ha raccontato il filmmaker ai microfoni di Comicbook "Poi sì, non saprei... Anche Gremlins direi. È tipo... Sono quel tipo di persona che, che inserisca o meno un riferimento diretto a qualcos'altro in un film o una serie tv, ogni scusa per me sarà comunque buona per attingere alla mia memoria culturale".

Vedremo allora di quali titoli troveremo easter egg e riferimenti in Hawkeye. Intanto, attendiamo di vedere i primi due episodi in arrivo proprio nelle prossime ore su Disney+. Siete pronti?