Hawkeye, ecco quali film dell'MCU guardare prima dello show con Jeremy Renner

Il momento dell'uscita di Hawkeye si avvicina: il nuovo show del Marvel Cinematic Universe con Jeremy Renner ed Hailee Steinfeld farà il suo esordio su Disney+ il prossimo 24 novembre, ma quanti di voi possono dirsi effettivamente preparati sul passato del cecchino più letale dell'intero universo Marvel?

Mentre la critica comincia a commentare Hawkeye, dunque, eccoci a segnalarvi i film che dovreste assolutamente recuperare o ripassare prima di accostarvi alla serie che siglerà il passaggio di testimone da Clint Barton a Kate Bishop nel ruolo di Occhio di Falco.

Si parte da Thor, prima apparizione in assoluto del nostro Clint nel Marvel Cinematic Universe: poco più che irrilevante ai fini della trama, si tratta comunque del nostro primo incontro con un personaggio che avrebbe acquisito importanza decisamente maggiore in Avengers, secondo film della nostra lista, durante il quale cominciano ad affiorare anche i primi dettagli relativi al passato del nostro arciere e di Natasha Romanoff.

Da Avengers ad Avengers: Age of Ultron: il film di Joss Whedon è un passaggio fondamentale, in quanto ci permette di fare la conoscenza della moglie di Clint, Laura, e dei due (per ora) figli della coppia; un quadretto familiare che ci regalerà una delle scene più dolorose di Avengers: Endgame, film che chiude il nostro elenco e che vede Clint protagonista anche di un'altra delle sequenze più intense del franchise, quella su Vormir con Black Widow.

E voi, avete già fatto i compiti a casa? Fatecelo sapere nei commenti! In attesa del debutto della serie, intanto, ecco arrivare i primi Funko Pop di Hawkeye.