Hawkeye, il finale sarà l'episodio più lungo di sempre per una serie MCU?

Dopo aver notato tutti gli Easter Egg dell'episodio 5 di Hawkeye, i fan della serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld sono già proiettati verso il gran finale, in programma per il prossimo mercoledì. Stando agli ultimi rumor, potrebbe rivelarsi l'episodio più lungo di sempre per una serie del Marvel Cinematic Universe.

Stando a quanto riporta Amit Chaudhari, che aveva già anticipato correttamente la durata dei precedenti episodi, la sesta e ultima puntata di Hawkeye durerà infatti ben 59 minuti, uno in più dell'attuale "primatista", il quinto episodio di Falcon and The Winter Soldier, intitolato Truth.

Il tweet di Amit Chaudhari è visibile anche in calce alla notizia. Staremo quindi a vedere come si concluderà l'avventura natalizia di Clint Barton e Kate Bishop a New York. L'ultimo episodio di Hawkeye ha ancora molte risposte da dare allo spettatore, e anche così si spiega la sua possibile durata da record.

Nello scorso episodio, invece, abbiamo visto un riferimento a Spider-Man: No Way Home, il nuovo attesissimo film del MCU che ha appena debuttato e sembra destinato a cifre da capogiro ai botteghini di tutto il mondo.

La durata dei titoli di coda, e di conseguenza della puntata di Hawkeye potrebbe comunque variare leggermente a seconda delle differenti nazioni, per motivi legati al cast dei doppiatori. Quali sono le vostre aspettative sul finale di Hawkeye? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.