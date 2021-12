Hawkeye, il finale mostrerà un crossover con Spider-Man: No Way Home? Ecco l'indizio

Il nuovo trailer di Hawkeye ci ha ricordato che manca ormai pochissimo alla conclusione della serie tv di Disney Plus, ma secondo una nuova teoria la puntata finale potrebbe collegarsi a Spider-Man: No Way Home.

Nel finale di Spider-Man: No Way Home, infatti, il calendario va avanti fino al periodo natalizio, e come noto lo show con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld è ambientato durante le feste di Natale. Non solo, però: alcuni fan dall'occhio 'di falco', confrontando il teaser finale di Hawkeye distribuito dai Marvel Studios e Disney+ e le ultime scene del film con Tom Holland, si sono resi conto che il Rockefeller Center rappresenterà una location in comune tra i due progetti.

Dal teaser di Hawkeye infatti il Rockefeller Center e la sua iconica pista di pattinaggio sembrerebbero destinati a diventare il centro di una grande scena d'azione con tanto di sparatoria, mentre Spider-Man: No Way Home termina con Peter Parker che gira per la città e si tuffa verso quella stessa pista di pattinaggio. La pista stessa è un simbolo di New York ed è inclusa in una buona fetta di film e programmi televisivi ambientati nella Grande Mela durante il periodo natalizio, ma secondo alcuni fan non si tratta di una coincidenza dato che la sparatoria vista nel teaser di Occhio di Falco si svolgerà nel nuovo quartiere in cui Peter si è appena trasferito alla fine di No Way Home.

Infine, gli spettatori più 'complottisti' potrebbero puntare il dito verso un altro grande collegamento che lega i due progetti, ovvero il ritorno di Kingpin (Vincent D'Onofrio) e di Matt Murdock (Charlie Cox), visti rispettivamente sul piccolo e sul grande schermo.

Voi cosa ne pensate? La puntata finale di Hawkeye potrebbe includere un crossover con Spider-Man, ed è per questo che i produttori della serie non avevano voluto svelare quale dei due progetti fosse ambientato 'prima'? Diteci la vostra nei commenti.