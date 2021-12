Hawkeye: nel finale quel personaggio è davvero morto?

La nuova serie del MCU, grazie a diversi colpi di scena e grandi ritorni, è sicuramente riuscita a ritagliarsi un posto nel cuore degli appassionati, come viene dimostrato dalla malinconia dei fan per il finale di Hawkeye, visto che sarà l'ultimo prodotto Marvel fino a maggio 2022, quando è prevista l'uscita del sequel di Doctor Strange.

In particolare, analizzeremo l'ultimo episodio "So this is Christmas?", che ha visto il tanto atteso ritorno di Kingpin in Hawkeye, interpretato dal grande Vincent d'Onofrio, precedentemente coinvolto nella serie Netflix di Daredevil. Veniamo poi a sapere che Eleanor, madre di Kate Bishop e interpretata da Vera Farmiga, si era legata al boss criminale per pagare i debiti del marito, dopo la morte di quest'ultimo. Se questa è la circostanza che lega Kingpin alla serie, è però la relazione familiare con Maya a introdurre una nuova fase nella storia di Wilson Fisk, il quale scopriamo essere responsabile della morte del padre della ragazza, ora intenzionata a trovare vendetta.

Infatti, verso la fine dell'episodio, Maya riesce a tenere Kingpin sotto scacco puntandogli contro una pistola. Allora, Fisk cerca di fermarla, sostenendo che loro sono una famiglia, in quanto il padre gli aveva affidato la custodia della figlia in punto di morte. Però, come dice lo stesso Kingpin, "capita che in famiglia non si vada d'accordo", a quel punto, la camera si allontana facendoci soltanto intravedere i flash dei colpi di pistola, senza offrirci una chiara dinamica dell'azione.

Perciò, diversi fan sostengono, basandosi su una storyline dei fumetti, che Maya abbia effettivamente sparato a Kingpin, senza però riuscire ad ucciderlo, ma soltanto ferendolo agli occhi. Inoltre, sarebbe quantomeno singolare per la Marvel eliminare un personaggio così tanto atteso dai fan solamente dopo una puntata.

Voi invece cosa ne pensate? Credete che Kingpin sia davvero morto o che si sia salvato? Lasciateci le vostre teorie nei commenti e, se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del finale di Hawkeye.