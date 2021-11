Hawkeye, dove è finito Kingpin? Il villain vola in trend sui social

Hawkeye ha fatto il suo debutto su Disney+ con i primi due episodi della serie e in molti sul web si domandano che fine abbia fatto Wilson Fisk, il personaggio che in Daredevil è stato egregiamente interpretato da Vincent D'Onofrio.

Da tempo ormai si parla del coinvolgimento di Kingpin in Hawkeye, e in molti speravano che il villain avrebbe fatto la sua comparsa già nelle battute iniziali dello show Marvel ma sfortunatamente, ciò non è accaduto e come spesso accade quando le aspettative vengono disattese, in molti si sono riversati sul web per chiedere della mancata apparizione di questo amatissimo personaggio.

La produttrice di Hawkeye, Trinh Tran,è sempre stata piuttosto evasiva sulla presenza di Kingpin nella serie con protagonisti Clint Barton e Kate Bishop ma, parlando di Maya Lopez sembra comunque essersi in parte sbottonata, sottolienando di non poter dire nulla per non rovinare la sorpresa dei fan.

"Beh, Maya Lopez è fantastica, come ho detto, è una tale tosta nei fumetti e volevamo assicurarci che anche questo fosse rappresentato. Non posso entrare nei dettagli in termini di come è integrata, sai, nella storia. Non voglio rovinare nulla".

Insomma, un silenzio assenso che fa ben sperare, dopotutto Hawkeye si svolge in quel di New York, città che ospita le storie del temibile antagonista di Daredevil e la storia in se e per se sembra più che perfetta per l'introduzione di questo iconico personaggio nel MCU.

Voi che dite? Presto o tardi vedremo Kingpin lottare con Clint e il suo nuovo e giovane braccio destro? Fateci sapere cosa ne pensate nell'apposita sezione dedicata ai commenti.