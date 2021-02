Hawkeye: Finn Jones di Iron Fist ha parlato con Hailee Steinfeld del lavoro alla Marvel

Le foto dal set di Hawkeye ci hanno mostrato il personaggio di Kate Bishop in azione, nel frattempo Finn Jones ha rivelato di aver aiutato Hailee Steinfeld durante il casting della serie della Marvel.

Il protagonista di Iron Fist ha fatto parte del cast di Dickinson, insieme a lui era presente anche Hailee Steinfeld, futura protagonista di Hawkeye. Durante le riprese della serie di Apple TV+, l'interprete di Kate Bishop ha chiesto aiuto al suo collega, che ha rivelato la loro conversazione ai microfoni di Digital Spy. Ecco il commento di Finn Jones: "Mentre stavamo lavorando alla serie, lei era impegnata con il casting di Hawkeye. Mi ha chiesto quale era stata la mia esperienza a lavorare con la Marvel e altre domande simili. Le ho solo risposto, accetta assolutamente, entra a far parte dell'universo della Marvel. È fantastico poter dire di aver avuto una parte nel loro mondo, perché la Marvel tratta i suoi attori benissimo, i loro personaggi sono amati da così tante persone".

Continua poi: "Da attore, interpretare un super eroe è una grande sfida ma molto appagante, le ho solo detto, fallo Hailee non te ne pentirai, e adesso ha accettato". Rimaniamo in attesa di scoprire quando andranno in onda le puntate dello show su Disney+, nel frattempo ecco un'altra foto di Hailee Steinfeld in Hawkeye.