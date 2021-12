Hawkeye, Florence Pugh bloccata su Instagram per spoiler: 'Oltre il ridicolo'

episodio 4 di Hawkeye è arrivato su Disney+ portando con se un bel po' di polemiche. In particolare, Florence Pugh è stata bloccata da Instagram per quelli che a detta dei social network sarebbero stati spoiler belli e buoni sull'ultima serie targata Marvel in cui compare nei panni di Yelena Belova.

L'attrice ha infatti condiviso proprio attraverso le sue Instragram Stories un messaggio assai risentito, in cui afferma di essere stata censurata per aver postato un'immagine di uno show di cui era chiaro da tempo che avrebbe fatto parte. Non è chiaro a cosa si riferisca il blocco di cui parla la Pugh, visto che il suo profilo nei giorni scorsi è parso a tutti piuttosto attivo. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, l'attrice ha scritto:

"Non avrei mai potuto pensare che esprimere tutto il mio amore per uno show i cui appaio mi avrebbe potuto causare tutto questo ma, è successo. A qualcuno qui non è piaciuto così, sono stata bloccata e non ho potuto postare una foto della serie in cui compaio in maniera evidente. Oltre il ridicolo".

La Pugh che da tempo è stata annunciata come presenza fissa in Hawkeye ha poi aggiunto: "Essere in Hawkeye è per me un vero privilegio e grazie a tutti quelli che mi hanno accolto sul set e anche a tutti quelli che hanno guardato la serie".

Al di là di questa piccola polemica, cosa ne pensate di Hawkeye? Ditecelo nei commenti.