Hawkeye, Florence Pugh commenta la prima immagine della serie sui social

Ieri è stata diffusa online la prima immagine ufficiale di Hawkeye, la serie che vedrà protagonisti Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld). L'attrice Florence Pugh non ha perso tempo commentando lo scatto sui social e dimostrandosi entusiasta per la serie in arrivo.

L'immagine mostrava Renner di fronte a Hailee Steinfeld, che sta facendo il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe come Kate Bishop. Molti fan online hanno reagito alla foto inondando i social di commenti, e non sono stati gli unici a dimostrarsi euforici.

Florence Pugh, che riprenderà il ruolo di Yelena Belova nella serie, ha postato su Instagram l’immagine scrivendo: "24 novembre..ora voglio un arco e una freccia. Muchos @haileesteinfeld e @jeremyrenner, non vedo l'ora di vedervi lì #Hawkeye", ha scritto.

La star ha anche condiviso il post di Steinfeld nelle sue storie su Instagram aggiungendo: "Sì, per favore!!!" Ha anche commentato il post del suo co-protagonista, scrivendo, "YEEEEEEEEHAW!! Non vedo l'ora di guardarti e mandarti messaggi tutte le volte che strillo."



Di recente, Pugh ha parlato con ComicBook.com sul futuro del suo personaggio:



"Prima di tutto, penso che quando sono salita a bordo non ci fossero nemmeno conversazioni sul fatto che ci sarebbe stata quella scena post-credit o una futura Yelena", ha spiegato Pugh.

"Ero così grata di essere invitata. Andando avanti, penso che la cosa più meravigliosa e la cosa spaventosa sia che, ovviamente, ho delle scarpe importanti da riempire. È stato davvero meraviglioso vedere Scarlett Johansson e penso che, qualunque sia il futuro, mi piacerebbe seguire le sue orme" ha concluso.



Insieme all’immagine è stata annunciata anche la data di uscita di Hawkeye che arriverà il 24 novembre su Disney+. Nell'attesa i fan sono in delirio per i rumors secondo cui Kingpin di Vincent D'Onofrio apparirà in Hawkeye, ma non ci resta che aspettare novembre per scoprire se così sarà!