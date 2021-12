Hawkeye, Florence Pugh elogia Jeremy Renner: 'in QUELLA scena mi ha distrutto'

Il penultimo episodio di Hawkeye ci ha regalato momenti divertenti ma anche profondamente emozionanti. Non parliamo solo del ritorno di un atteso personaggio nel finale dell’episodio, ma anche di una scena toccante che ha visto protagonista Clint Barton (Jeremy Renner).

Nella scena in questione Clint visita una targa commemorativa dedicata ai sei Vendicatori originali che hanno combattuto nella battaglia di New York. L’Avenger parla con Natasha Romanoff, morta in Avengers: Endgame, dicendole che è dispiaciuto per quello che deve fare. L'episodio mostra anche Yelena Belova (Florence Pugh) che continua la sua ricerca per uccidere Barton, responsabile della morte di Natasha a suo dire.

Yelena potrebbe avere qualche problema con Clint, ma Pugh è chiaramente una fan di Renner dato che ha scritto su Instagram: "'Sei stata la più coraggiosa di tutti noi, vero? Leale, testarda, dovevi sempre vincere, vero?' @jeremyrenner..mi hai fatto a pezzi. Bellissimo. Bellissimo. Tanto amore e dolore per Natasha. Ancora così grata di essere inclusa, ancora ENORMEMENTE stupita e riconoscente per tutto l'amore. Grazie", ha scritto l’attrice. Hailee Steinfeld, che interpreta Kate Bishop nella serie, ha risposto al post con un'emoji a forma di cuore, come potete vedere nel post in calce alla notizia.



L’affiatamento di questo cast non può che fare piacere ai fan, entusiasti anche del ritorno di Kingpin, che ora attendono l’ultimo episodio della serie con ansia, vi ricordiamo che la sesta puntata sarà rilasciata il 22 dicembre su Disney+. Non perdetevi la nostra recensione del quinto episodio di Hawkeye in attesa del gran finale.