Hawkeye, Florence Pugh su Instagram: 'svenuta durante l'ultimo piercing'

Attraverso un simpatico post pubblicato sul suo account Instagram, Florence Pugh ha rivelato di essere svenuta mentre si stava mettendo un nuovo piercing. L'attrice però si è ripresa subito e le è stato dato come da tradizione un lecca-lecca per riacquistare gli zuccheri necessari a riprendersi. Pugh ha preso il tutto con la consueta autoironia.

Nel suo post Instagram ha infatti scritto: "Quando vuoi fare quella fica e adulta e metterti quindi un nuovo piercing ma poi improvvisamente cadi, diventi verde e svieni. Grazie al mio paradiso dei piercing e alla mia fedele Zoe Lister Jones per avermi dato un lecca-lecca con cui mi ha fatto sentire subito meglio. Avvertimento: l'ultimo strato vi farà gridare lo stomaco".

Intanto aumentano gli indizi sul probabile ritorno di Yelena in Hawkeye dato che l'ultimo spot di Hawkeye rivelava proprio la presenza di un misterioso personaggio che potrebbe nascondere la "sorella" di Black Widow.

Il teaser, intitolato "Hit the mark", mostra brevemente un personaggio misterioso e mascherato con tanto di visore notturno, a proposito del quale Kate Bishop di Hailee Steinfeld chiede: "E questo chi è?!". Sebbene il volto del personaggio non sia stato mostrato, il costume sembra molto simile a quello indossato da Yelena Belova nei fumetti, cosa che ha spinto i fan a pensare che i Marvel Studios abbiano 'mostrato' il ritorno di Florence Pugh, anche se in questo caso l'attrice è irriconoscibile.

Tuttavia, qualcuno ha anche immediatamente notato un particolare che legherebbe il ritorno di Yelena Belova ai Thunderbolts, dato che nei fumetti, il costume nero col visore notturno è presente proprio in una storia del supergruppo di criminali al servizio del governo. Come ricorderete la scena post credit di Black Widow ha rivelato che Yelena è stata inviata ad uccidere Clint Barton (Jeremy Renner) da Valentina Allegra De la Fontaine (Julie Louis-Dreyfus), che sta assemblando una misteriosa squadra: che si tratti proprio dei Thunderbolts, o almeno di una loro versione riletta per il MCU?