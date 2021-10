Hawkeye, ecco una nuova foto Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop

Dopo il nuovo teaser di Hawkeyeè arrivata una nuova foto Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop. La giovane attrice sta per fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in grande stile e i fan sono super impazienti di vederla finalmente all'opera.

Nell'ultimo numero di Empire, la Steinfeld ha parlato della lunga preparazione al personaggio, soffermandosi in particolar modo sul suo addestramento al tiro con l'arco e su quelle che sono le aspirazioni della sua giovane eroina.

"Kate è un'autodidatta ed era importante per me capire le dinamiche del suo personaggio, essere lì quando abbiamo iniziato a girare... Kate vuole fare del bene; ha questo desiderio ardente di seguire le orme di Occhio di Falco. Ha idolatrato questa persona da sempre e all'improvvisi si ritrova in questa corsa sfrenata con lui".

Come ormai sappiamo, Hawkeye ci mostrerà ancora una volta Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco e nella serie a lui dedicata avrà una missione relativamente semplice cioè, quella di provare a far ritorno per Natale dalla sua famiglia e per farlo potrà contare sull'aiuto della giovane Kate Bishop. Ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Hawkeye esordirà il prossimo 24 novembre con ben due episodi su Disney+, così da coinvolgere il pubblico ma soprattutto per permettere allo show di concludersi prima di Natale, così da poter permettere il lancio della nuova serie tv di Star Wars ovvero l'attesissima The Book of Boba Fett.