Hawkeye, tutte le frecce speciali di Clint Barton spiegate bene

Nell'ultimo episodio di Hawkeye abbiamo visto Clint Barton usare una nuova arma che ha mandato in visibilio tutti i fan di Occhio di Falco, ovvero le Trick Arrows. Ma quali frecce speciali arrivano dai fumetti e quali sono state create per la serie del Marvel Cinematic Universe?

La caratteristica abilità di Occhio di Falco con l'arco e la freccia non è la sola arma con la quale affronta i nemici: alcune frecce speciali possono essere d'aiuto nelle situazioni più complicate, aumentando la versatilità e il potere dell'arciere.

Nell'ultimo episodio di Hawkeye abbiamo visto il duo composto da Clint Barton e Kate Bishop (interpretati da Jeremy Renner e Hailee Steinfeld) alle prese con la Tracksuit Mafia, contro la quale hanno usato le Trick Arrows, una serie di frecce con funzioni speciali. Ogni tipologia di freccia delle 9 usate nella puntata ha una sua origine nei fumetti, tranne una, inventata appositamente per lo show Marvel.

Nelle produzioni del Marvel Cinematic Universe avevamo già visto gli strumenti più comuni, che appaiono anche nel terzo episodio di Hawkeye: le frecce esplosive, quelle con il rampino e la classica freccia con il cavo.

Oltre a queste, vediamo in azione anche una freccia fumogeno simile a quelle usate nei fumetti, che potevano contenere gas soporifero, lacrimogeno o rilasciare un cattivissimo odore, e un'arma che Kate Bishop chiama "freccia Play-Doh", dal noto marchio di plastilina, che produce una sorta di schiuma espansa che può rivelarsi molto versatile nell'ostacolare i nemici.

Anche un'arma che potrebbe sembrare poco utile, come la freccia con la punta aspirante, si rivela uno strumento affidabile quando Occhio di Falco la usa per arrampicarsi. Infine, le frecce con l'acido che Bishop usa per abbattere i semafori sembrano meno potenti rispetto a quelle dei fumetti, capaci di distruggere il motore di un auto o di essere combinate con altre frecce.

La freccia che ruba la scena a tutte le altre è senza dubbio la "Pym arrow", che rilascia particelle Pym che possono modificare le dimensioni del proprio obiettivo, ad esempio rendendo più piccoli i nemici.

Infine, vi è una freccia - la più curiosa - il cui nome non viene menzionato nell'episodio e che sembra inedita rispetto ai fumetti. Si tratta di una variante della freccia con la rete grazie alla quale Occhio di Falco poteva immobilizzare gli avversari.

Nel terzo episodio abbiamo visto inoltre l'ingresso di una new entry: la criminale Echo, che è al centro del nuovo promo di Hawkeye.