Hawkeye, per Hailee Steinfeld l'allenamento è stato massacrante: 'Volevo solo girare'

Dall'uscita di Hawkeye su Disney+ è passato oltre un anno ma grazie a un nuovo speciale dietro le quinte pubblicato dai Marvel.com i vari protagonisti hanno potuto raccontare la loro esperienza sul set. Tra questi, c'era anche Hailee Steinfeld, la quale in particolare ha ricordato il massacrante allenamento per calarsi nei panni di Kate Bishop.

La performance della Steinfeld durante la prima (e finora unica) stagione di Hawkeye è stata ampiamente apprezzata sia dalla critica che dal pubblico dei fan Marvel, ma per arrivare a quel risultato definitivo c'è voluto un addestramento molto intenso.

La Steinfeld ha recentemente parlato della sua esperienza nelle riprese dello show nell'intervista dietro le quinte con Marvel.com, sottolineando il lavoro che ha dovuto affrontare prima di poter perfezionare quei movimenti che stanno alla base dell'interpretazione del suo personaggio. Tenendo a mente quanto sia stato breve il tempo trascorso tra l'annuncio del casting di Steinfeld e l'inizio delle riprese dello show, ha dovuto imparare a fondo le tecniche di tiro con l'arco davvero in brevissimo tempo.

"Tutto è avvenuto molto rapidamente, dal momento in cui ho ricevuto la chiamata a quello in cui mi sono presentata [sul set]. Non ricordo l'intervallo di tempo esatto, ma non è stato molto. Ho preso qualche lezione di tiro con l'arco con un fantastico allenatore di Los Angeles. La prima manciata di lezioni l'ho passata a parlare e a farmi insegnare la meccanica dell'arco: come tenerlo e come posizionare le braccia".

Steinfeld però non vedeva l'ora di iniziare le riprese: "L'intero aspetto tecnico è quello che mi è stato insegnato per primo, cosa di cui sono molto grata, ma all'epoca pensavo: 'Amico, io voglio solo girare'".

L'attrice ha parlato poi della sua gratitudine nei confronti della Marvel per l'addestramento con gli stunt, di cui ha detto di essersi resa conto quando finalmente si è recata ad Atlanta per le riprese.

"Sono così grata di sapere come funziona, perché una volta che tutte le informazioni sono state memorizzate, te le ritrovi in testa e sai che ci sono, e diventano sempre più come una seconda natura, dopo infinite ripetizioni. Ho fatto alcune sessioni a Los Angeles, poi sono andata ad Atlanta e ho iniziato a lavorare con l'arco in un modo diverso, ovvero attraverso l'allenamento degli stunt".

Hailee Steinfeld tornerà sicuramente nei panni di Kate Bishop in progetti futuri dei Marvel Studios, ma al momento un suo nuovo coinvolgimento deve ancora essere rivelato ufficialmente.