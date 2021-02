Hawkeye: Hailee Steinfeld in azione sul set della serie Marvel

Oltre ad un nuovo video registrato sul set di Hawkeye, vi segnaliamo delle foto inedite dell'opera che sarà presente nel catalogo di Disney+, incentrate sui personaggi interpretati da Hailee Steinfeld e Jeremy Renner.

Seguendo il link alla fonte della notizia, potete vedere alcune immagini incentrate sullo show che ci racconterà come continuerà la storia di Clint Barton, oltre ad introdurre Kate Bishop, personaggio che diventerà l'allieva del famoso Avenger. Le foto sono state scattate ad Atlanta e ci mostrano la supereroina interpretata da Hailee Steinfeld mentre scaglia una freccia con il suo arco. Oltre a lei è presente anche Jeremy Renner, in attesa di filmare una sua scena. I fan delle opere della Marvel sono ansiosi di scoprire quale saranno le vicende raccontate in Hawkeye e se verranno introdotti altri personaggi che saranno al centro dei film e delle serie TV della quarta fase del Marvel Cinematic Universe.

Per ora non conosciamo ancora la data di uscita della prima stagione dello show, anche se in molti credono che potrebbe fare il suo debutto durante gli ultimi mesi del 2021. In attesa di scoprire altri dettagli, ecco una nuova foto scattata sul set di Hawkeye dal protagonista della serie e incentrata su Lucky The Pizza Dog.