Hawkeye, Hailee Steinfeld sulle condizioni di Jeremy Renner: 'Lui è un vero supereroe'

Impegnata nella attività promozionale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, in cui torna a prestare la sua voce a Gwen / Spider-Woman, Hailee Steinfeld ha commentato gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di Jeremy Renner, con cui ha condiviso lo schermo nella serie Marvel Studios, Hawkeye. Per l'attrice, Renner è un vero supereroe.

Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter, a Hailee Steinfeld, interprete di Kate Bishop in Hawkeye, è stato chiesto del rapido recupero del suo co-protagonista e lo ha definito un " vero supereroe nella vita reale".

"Voglio dire, se esiste un vero supereroe nella vita reale, è quell'uomo", ha detto la Steinfeld. "Sono davvero molto grata di vedere quanto stia recuperando bene. Quindi credo di poter dire che non sono sorpresa. È incredibilmente forte. La quantità di forza, di coraggio e di audacia che ha avuto durante tutto il suo processo di recupero e di guarigione è stata sbalorditiva. Ho avuto modo di vederlo qualche settimana fa e, ancora una volta, è un supereroe".

La Steinfeld aveva parlato della guarigione di Renner per la prima volta lo scorso aprile affermando che i due hanno un rapporto simile a quello dei loro personaggi del MCU, Kate Bishop e Clint Barton.

"Ho [parlato con lui]. Mi commuovo a parlarne. Sono così grata che stia bene. Si è davvero ripreso in modo miracoloso", aveva dichiarato la Steinfeld a Entertainment Tonight. "Ho ripensato a quanto ero emozionata solo per averlo incontrato e poi ho capito molto rapidamente, non posso credere che lo ammetterò ma lo farò per Jeremy: come Kate Bishop è per Clint [Barton], io sono così con Jeremy. Non potrei essere più grata del fatto che stia bene. Sta più che bene. È un combattente".

Il 1° gennaio, Renner è stato travolto dal suo stesso spazzaneve dopo aver sgomberato la strada durante una tempesta di neve ed essersi fermato per aiutare un automobilista. Renner stava uscendo dalla cabina dello spazzaneve per assicurarsi che suo nipote fosse fuori pericolo quando il gatto delle nevi ha iniziato a scivolare.

Questo lo ha fatto cadere e ha tentato di saltare di nuovo nello spazzaneve in movimento per fermarlo, ma è rimasto incastrato sotto di esso.