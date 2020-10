Hawkeye, Hailee Steinfeld confermata come Kate Bishop? Gli aggiornamenti sul casting

Dopo le interpreti di Ms Marvel e She-Hulk, il prossimo annuncio ufficiale dovrebbe riguardare l'interprete di Kate Bishop nella serie Disney+ dedicata a Hawkeye. La prima scelta per il ruolo è sempre stata Hailee Steinfeld, e secondo una nuova indiscrezione sembra proprio che sarà lei a vestire i panni dell'erede di Occhio di Falco.

Tornando a luglio, alcuni rumor avevano anticipato un annuncio imminente in seguito ad una presunta firma del contratto da parte dell'attrice. Arrivati a settembre non abbiamo più saputa nulla, ma con l'avvicinarsi delle riprese è ormai solo questione di tempo prima che i Marvel Studios rompano finalmente il silenzio.

Un nuovo indizio in questa direzione arriva dall'insider Daniel Richtman, il quale afferma di essere entrato in possesso di alcuni documenti del casting che conferebbero la Steinfeld e Jeremy Renner nei loro rispettivi ruoli dello show. Stando al report, dunque, l'attrice sarebbe già stata ingaggiata definitivamente per il suo debutto nel MCU.

Secondo voci di corridoio le riprese di Hawkeye dovrebbero partire già questo mese, il che significherebbe un annuncio ufficiale in arrivo entro breve, ma restiamo in attesa di una conferma da parte di fonti più autorevoli. Intanto, Disney+ si prepara ad accogliere l'attesa WandaVision entro la fine del 2020.