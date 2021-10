Hawkeye: Hailee Steinfeld con il costume di Kate Bishop nella nuova immagine della serie

Disney e Marvel hanno diffuso in rete una nuova immagine promozionale di Hawkeye, la serie incentrata sul personaggio di Occhio di Falco interpretato da Jeremy Renner e sulla sua recluta, la giovanissima Kate Bishop interpretata da Hailee Steinfeld. Proprio quest'ultima è protagonista della nuova immagine con indosso il costume dell'eroina.

Nello scatto vediamo la giovane attrice con indosso il costume di Kate Bishop che vedremo nel corso dello show il cui debutto è previsto il 24 novembre prossimo su Disney+. Il personaggio è immerso nella neve, confermando quindi l'ambientazione natalizia dello show Marvel che infatti arriva proprio in tempo per il periodo delle festività americane che dal Giorno del Ringraziamento si estendono poi per arrivare direttamente al Natale. Avevamo già visto Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop in una precedente immagine della serie.

In una recente intervista concessa a Empire, Steinfeld si era soffermata sul suo personaggio in Hawkeye: "Kate è un'autodidatta ed era importante per me capire le dinamiche del suo personaggio, essere lì quando abbiamo iniziato a girare... Kate vuole fare del bene; ha questo desiderio ardente di seguire le orme di Occhio di Falco. Ha idolatrato questa persona da sempre e all'improvvisi si ritrova in questa corsa sfrenata con lui".

Come ormai sappiamo, Hawkeye ci mostrerà ancora una volta Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco e nella serie a lui dedicata avrà una missione relativamente semplice cioè, quella di provare a far ritorno per Natale dalla sua famiglia e per farlo potrà contare sull'aiuto della giovane Kate Bishop. Ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Hawkeye esordirà con due episodi su Disney+ il prossimo 24 novembre. La serie si concluderà poco prima di Natale. Di seguito la nuova immagine ufficiale con Hailee Steinfeld.