Hawkeye, Hailee Steinfeld: 'Ecco cosa mi ha detto Jeremy Renner prima di arrivare sul set'

Stanno per fare il loro debutto su Disney+ i due arcieri più celebri del mondo Marvel, Clint Barton e Kate Bishop, interpretati rispettivamente da Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. Ma cosa avrà detto come prima cosa l'interprete di Hawkeye alla sua erede al momento delle riprese? Lo racconta la giovane attrice.

La serie tv di Hawkeye non ci mostrerà solamente qualcosa in più su Clint Barton, ma introdurrà anche il personaggio di Kate Bishop interpretato da Hailee Steinfeld. Ma se Kate è allieva di Clint nella finzione, com'è il rapporto tra Hailee e Jeremy nella realtà? Molto simile, a quanto pare.

"Mi disse che non avrei mai scoccato una vera freccia. Quella fu proprio la prima cosa che mi disse. E per non so quale ragione, non ci avevo nemmeno mai pensato che sarebbe stato così" ha raccontato Steinfeld ai microfoni di Collider "Per quanto riguarda il legame che si è creato tra noi, ci siamo tuffati a capofitto in questa cosa, insieme, fino in fondo. Abbiamo deciso di affrontarla così come si presentava strada facendo, ma mi sono sentita davvero grata per il fatto di avere nella vita reale il sostegno di Jeremy, i suoi insegnamenti, proprio come è per Kate nella storia. Abbiamo riso tanto insieme".

"Volevo semplicemente comunicarle che ero lì per lei e che sarebbero successe tante cose strane d'ora in avanti. È diversa da ogni altro tipo di esperienza cinematografica. E volevo semplicemente farle sapere che non sarebbe stata da sola in questa situazione, che le avrei dato tutto il mio sostegno e le risposte di cui aveva bisogno" aggiunge poi Jeremy Renner, che ormai sa benissimo cosa aspettarsi dalle produzioni Marvel e ciò che ne consegue.

Hawkeye arriverà il 24 novembre su Disney+.