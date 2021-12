Hawkeye, Hailee Steinfeld elogia Florence Pugh: 'La sua interpretazione è straordinaria'

Mentre si attendono ancora conferme sulla seconda stagione di Hawkeye, Hailee Steinfeld ha deciso di parlare della bella atmosfera venuta a crearsi sul set della serie Disney+, sottolineando ancora una volta quanto sia bello il rapporto nato con Florence Pugh, interprete di Yelena Belova.

Parlando con EW, la giovane attrice ha detto: "Sono rimasta davvero colpita da Florence. La sua interpretazione è straordinaria. Aveva una grande comprensione di Yelena e di tutto ciò che le è accaduto e le sta accadendo. Le è stato assegnato un compito e ha detto molto chiaramente che non si sarebbe fermata davanti a nulla per raggiungere questo obiettivo. C'è Kate che cerca semplicemente di capire da dove viene, perché non è disposta ad accettare ciò che lei vuole fare con Clint. Queste sono due persone che stanno solo cercando di proteggere la cosa che amano. In questo, trovano in qualche modo una profonda connessione l'una con l'altra".

Questa serie ha mostrato chiaramente al pubblico quello che il futuro del Marvel Cinematic Universe, presentando dei volti completamente nuovi e introducendone al contempo di vecchi. Stiamo parlando naturalmente del villain che ha fatto la sua apparizione in Hawkeye. Cosa accadrà di qui in avanti in questo franchise? Per scoprirlo, come sempre, non ci resta che attendere.