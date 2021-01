Hawkeye, Hailee Steinfeld entusiasta del suo ruolo nella serie Disney+

Hailee Steinfeld è stata scelta per interpretare Kate Bishop nella serie Hawkeye targata Disney+ e finalmente ha potuto confermare i rumors a dicembre scorso, anche se le molte foto dal set trapelate online ci avevano già confermato il suo coinvolgimento.

Ora che è libera di poterne parlare, senza spoiler, Steinfeld ha affermato in una nuova intervista che la sua fiducia nella Marvel è stata una delle ragioni per cui ha firmato per il ruolo.



"Se c'è qualcuno di cui fidarsi, è la Marvel", ha detto Steinfeld a Collider. "Sono solo così onorata di far parte dell'MCU, e così entusiasta di poterne parlare. È da un po' che dovevo mantenerlo segreto e non sono brava a farlo. È stata un'esperienza meravigliosa, sviluppare questo personaggio e prendere elementi di lei dai fumetti e da ciò che sappiamo della sua storia. È semplicemente molto eccitante interpretare un personaggio esattamente com’è stato nella serie Dickinson, che è così amata da tante persone."



A Steinfeld è stato anche chiesto se ha valutato la sua decisione di firmare per la serie rispetto al potenziale impegno di tempo che potrebbe richiedere in futuro. Il suo personaggio infatti potrebbe apparire nei prossimi film e serie Marvel oltre che in Hawkeye.



"No. Questo non ha influito sul motivo per cui non volevo essere coinvolta, questo è certo. La mia musica è qualcosa che posso fare in viaggio contemporaneamente alla recitazione ovviamente rende le cose un po' di più impegnative, ma per fortuna è qualcosa che posso continuare a fare mentre lavoro a questi spettacoli" ha detto Steinfeld.



L'attrice reciterà nello spettacolo al fianco di Jeremy Renner, Florence Pugh e Lucky the Pizza Dog per cui tutti i fan sono impazziti dopo l'avvistamento sul set di Hawkeye.



La serie attualmente non ha una data di uscita, ma dovrebbe arrivare nell'autunno del 2021.