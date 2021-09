Hawkeye, Hailee Steinfeld e Jeremy Renner: 'Il primo trailer è in arrivo!'

L'arrivo del trailer di Hawkeye era nell'aria e ora con un post sui social network Hailee Steinfeld e Jeremy Renner, hanno annunciato che il primo trailer ufficiale di questa nuova produzione Marvel sarà diffuso nelle prossime ore.

In Hawkeye Clint Barton sembra ormai pronto ad appendere l'arco al chiodo dopo i fatti di Endgame ma, Occhio di Falco non vuole lasciare il suo posto vacante e così decide di lasciare il testimone alla giovane e intraprendere Kate Bishop. La ragazza pur non avendo dei veri e propri superpoteri, riesce grazie agli addestramenti del suo maestro a sviluppare un grande spirito di osservazione e impara a maneggiare arco e frecce in modo egregio.

Il personaggio interpretato da Hailee Steinfeld avrà un grosso impatto sul futuro del MCU. Sarà lei infatti, insieme a Patriot, Wiccan, Iron Lad, Hulking,Speed, La Visione e Stature a formare gli Young Avengers, un nuovo gruppo di giovani vendicatori che dopo lo scioglimento degli Avengers tenterà di tenere al sicuro il mondo.

Hawkeye farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 24 novembre e sarà l'ultima serie Marvel ad arrivare sulla piattaforma streaming per questo 2021, dopo WandaVision, Falcon & The Winter Soldier, Loki e What If...?. Cosa vi aspettate da questa nuova produzione? Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti.